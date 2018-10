Wie wil Nancy adopteren?

Ze is ongeveer negen jaar oud, mist een aantal tanden en kan niet heel ver lopen. Toch hoopt dierenasiel Zuidwolde dat Nancy, een old English Buldog, een fijn plekje vindt.

(N)iemand voor Nancy?

Hond Nancy kwam in het dierenasiel in Zuidwolde terecht na een inbeslagname bij een broodfokker. 'Ze was er erg slecht aan toe. Huidproblemen, gebitsproblemen en bijna geen spieren meer', vertelt beheerder Annemarie. Waar de andere in beslag genomen honden snel een nieuw thuis hadden, bleef Nancy achter in Zuidwolde. En dat terwijl ze een bijzonder talent heeft...

Vreugde en verdriet in Musselkanaal

Twee weken na de grote brand in het centrum van Musselkanaal is het feest: de kermis is er neergestreken tijdens de Winkelweek. En de kermisexploitanten hebben nog een verrassing voor de getroffen ondernemers: een bloemetje. Winkelier Tom van der Zwaag kijkt intussen alweer vooruit: hij krijgt morgen de sleutel van zijn tijdelijke onderkomen en hoopt snel weer aan de slag te kunnen...

From Groningen with love

Voor een Europees project verzamelt de Britse Gemma Paintin liefdesliedjes uit heel Europa. Vandaag stond ze op de Grote Markt in Groningen, waar voorbijgangers een liedje konden inzingen. 'Echt zingen kan ik niet, maar ik had de tekst voor me en heb me zo goed mogelijk aan de melodie proberen te houden.'

Appeltaart en rode wijn

Met Appeltoarde, rooie wien en met nieuwe liedjes gaan ze weer de theaters in. De troebadoers. Morgen komt de nieuwe CD uit en zaterdag start de toer in Veelerveen. In Noord Vandaag geven ze alvast een voorproefje. Van de toer dan hè, niet de taart....

