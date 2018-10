Winschoter crasht op Autobahn met busje vol vuurwerk

Een 24-jarige Winschoter heeft donderdag op de Duitse Autobahn voor de nodige ophef gezorgd. Onder invloed van drugs en zonder rijbewijs reed hij met zijn busje vol zwaar vuurwerk tegen een vrachtwagen aan.

Het ongeluk gebeurde op de A31 bij Geeste, net over de grens bij Drenthe.

Vuurwerk de bosjes in

Toen de politie arriveerde was de man op de vluchtstrook bezig zoveel mogelijk van zijn illegale vuurwerk in de bosjes te gooien. De Winschoter moet de politie tekst en uitleg geven over zijn overtredingen. Het vuurwerk is in beslag genomen.