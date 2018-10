De Stadskerk opent tweede locatie in binnenstad

De Stadskerk opent een tweede locatie in de binnenstad van Groningen. Vanaf 21 oktober vindt iedere zondag een dienst plaats in het Platformtheater aan het Boterdiep.

De Stadskerk is een kerk met ongeveer tweeduizend vaste bezoekers per week. De hoofdlocatie is aan de Friesestraatweg in Groningen. Met de nieuwe locatie ontstaat volgens De Stadskerk geen nieuwe kerk, maar wel een nieuwe dienst.

Jeugdig publiek

De Stadskerk wil zich met de nieuwe locatie vooral gaan richten op jongeren en studenten.

'Bijzonder is dat er er vijftig – voornamelijk jonge leden – van De Stadskerk de toewijding hebben gemaakt om zich een jaar lang iedere zondag actief in te zetten in onder andere muziek, kinderwerk en gastvrijheid', aldus De Stadskerk in een persbericht.

Op zondag 21 oktober viert de centrumlocatie haar eerste dienst. De diensten zullen wekelijks plaatsvinden om 12:00 uur.