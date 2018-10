Westerwolde: komend jaar 1,5 miljoen besparen

'Ongelooflijk vervelend'. Zo noemt wethouder Bart Huizing van de gemeente Westerwolde de financiële tegenvallers in zijn gemeente.

Voor volgend jaar wil Huizing verschillende maatregelen treffen om nieuwe tegenvallers voor te zijn.

Personeelskosten

Eén van de tegenvallers dit jaar zijn de personeelskosten. Huizing geeft aan dat hij dit jaar 1,3 miljoen op personeelskosten wilde besparen, maar dat er slechts 800.000 euro bespaard is. Een tegenvaller van vijf ton dus.

Komend jaar wil de wethouder een aantal vacatures niet meer gaan invullen. Daarmee moet twee ton bespaard worden.

Afval

Dit jaar, maar ook volgend jaar, is het afval een flinke kostenpost voor de (nieuwe) gemeente. 'Dat heeft meerdere redenen: zo scheiden inwoners het plastic nog niet goed genoeg, waardoor 75% van het plastic afval in het deel van de gemeente dat vroeger Vlagtwedde heette, wordt afgekeurd en als restafval wordt behandeld.' In het voormalige Bellingwedde gebeurt hetzelfde, al gaat het daar 'slechts' mis met 25% van het afval.

Andere tegenvallers op dit zijn het feit dat er ook meer grofvuil wordt opgehaald, en dat het Rijk de gemeente een extra heffing van 150.000 euro heeft opgelegd die niet doorberekend kan worden aan de burger.

Komend jaar krijgt de gemeente ongeveer 700.000 euro binnen omdat de gemeente heringedeeld is. Daarmee wil het de afval-tegenvallers compenseren.

COA

Andere manieren om geld te besparen zijn er ook. Zo krijgt de gemeente ieder jaar ongeveer een ton van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Dat geld wil Westerwolde voortaan als buffer wegzetten.

En medewerkers mogen gekapt hout en houtsnippers niet meer gratis meenemen. Dat levert volgens Huizing ongeveer 10.000 euro op.

Acht miljoen

De wethouder zegt ook nog acht miljoen euro achter de hand te hebben, waar hij nu niet aan mag komen. Huizing wil de gemeenteraad vragen een deel van dat geld vrij te maken, zodat er komend jaar een buffer ontstaat voor onverwachte situaties.

Lees ook:

- Flinke financiële tegenvaller Westerwolde: reserve is op