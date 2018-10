Ecolution meert mogelijk af in Hofvijver in Den Haag

De Ecolution, de duurzame zeilboot van de in 2014 overleden astronaut Wubbo Ockels, gaat mogelijk dobberen in de Hofvijver in Den Haag.

TopDutch

Het zeiljacht zit vol innovaties op het gebied van groene energie en moderne zeiltechnieken en dient tegenwoordig als vlaggenschip van de waterstofcampagne van Noord-Nederland. Ook is het een uithangbord voor TopDutch, de campagne van de drie noordelijke provincies die bedoeld is om (grote) bedrijven naar het noorden te trekken.

Tokio

De Ecolution wordt geschikt gemaakt om op waterstof aangedreven te worden. De provincie Groningen, de Rabobank en Gasunie maken het mogelijk dat de stichting WadDuurzaam het schip de komende jaren kan exploiteren. Het is de bedoeling de Ecolution in 2020 naar de Olympische Spelen in Tokio te brengen, waar het dienst kan doen als uithangbord voor de ambities van Noord-Nederland.

Rotterdam

Donderdag was de Ecolution in Rotterdam, waar het deelnam aan de Innovatie-Expo. De directeur-generaal van het ministerie van Economische Zaken zei daar dat hij de Ecolution, op weg naar Tokio, graag een tijdje in de Hofvijver wil hebben.

'Geen grap'

'Dat was geen grap', zegt gedeputeerde Patrick Brouns, die ook in Rotterdam was. 'Volgens de schipper moet het mogelijk zijn, dus we gaan het serieus onderzoeken. We gaan op zoek naar een kraanbedrijf dat het schip kan takelen. Het zou toch mooi zijn als de Ecolution pontificaal naast het Torentje komt te liggen?'

Lees ook:

- Ecolution wordt vlaggenschip van waterstof-campagne Noord-Nederland