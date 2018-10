Bronswijk-terrein gaat voor miljoenen op de schop

Je kunt er wandelen, fietsen of bijvoorbeeld een stukje hardlopen. Straks kun je er ook naar school, naar de dokter of naar opa en oma.

Het Groot Bronswijk-park in Wagenborgen krijgt na ruim tien jaar verpaupering een miljoeneninjectie voor nieuwe voorzieningen.

De gemeente, Dorpsbelangen en woningstichting Groninger Huis hebben donderdag hun handtekening gezet onder de nieuwbouwplannen.

Wat gaat er veranderen?

Op het terrein stond sinds het einde van de negentiende eeuw een psychiatrisch ziekenhuis. Toen die sloot in 2006 zijn de gebouwen afgebroken. Alleen de voormalige doktersvilla bij de entree staat nog overeind.

Groninger Huis gaat de villa verbouwen, met nieuwbouw er tegenaan. Hierin komt een woonvorm met veertien appartementen voor dementerende ouderen, gerund door stichting Zorghuizen Noord-Nederland. Verderop in het park komen tien tot twaalf levensloopbestendige woningen.

Verpleeghuis

Met de realisatie van deze woonvorm krijgt Wagenborgen weer een zorgcentrum, nadat de Menterne van Zonnehuisgroep Noord in 2016 de deuren sloot. Het is nog even open - nu er tijdelijk cliënten van 's Heeren Loo Opmaat wonen - maar het gebouw gaat uiteindelijk weg.

'Wat we heel graag willen, is mensen zoveel mogelijk in hun omgeving proberen te houden. Doordat we ook levensloopbestendige woningen bouwen, kunnen mensen hier zo lang mogelijk zelfstandig oud worden', vertelt bestuurder Hilde van Ree van Groninger Huis.

Nieuwe huisartsenpraktijk

De huisarts, nu nog gevestigd in de Menterne, krijgt een nieuw onderkomen op het Groot Bronswijk-terrein. Daar komt ook een apotheek. Groninger Huis regelt de bouw en gaat het verhuren aan de huisarts.

Tot slot komen er drie tiny houses in het park, die Groninger Huis gaat beheren. Eén van de ontwerpen is afkomstig van studenten van het Alfa-college. Geïnteresseerden kunnen zich apart aanmelden om te wonen in deze huizen.

Nieuwe school

Tot slot bouwt de gemeente Delfzijl - mede met geld van de NAM en het Rijk - een nieuw aardbevingsbestendig kindcentrum in het park. Daarin komen basisschool De Kronkelaar en peuteropvang Kids2b. Met de investering is volgens onderwijswethouder Jan Menninga in totaal zo'n vijf tot zes miljoen euro gemoeid.

Met de bouw van het kindcentrum wordt deze winter een start gemaakt. Menninga (Fractie 2014) hoopt dat de kinderen in september 2020 naar hun nieuwe school kunnen, maar dat alles hangt af van de beschikbaarheid van bouwmaterialen en bouwvakkers.

Terrein zal park blijven

Over naar schatting vijf jaar zal de metamorfose klaar zijn. Het Groot Bronswijk-terrein zal ondanks de nieuw te bouwen voorzieningen een parkachtige omgeving blijven, verzekert wethouder IJzebrand Rijzebol (CDA):

'We hebben deze plannen samen met de Wagenborgers gemaakt. Ze hebben een warme band hiermee, waar heel lang zorg is geboden binnen een hele mooie natuurlijke omgeving. Die omgeving willen we graag bewaren.'

In de volksmond was Groot Bronswijk altijd 'Woagenbörgen'. In de jaren zeventig was het de plaats van een van de grootste drama's uit de Groninger geschiedenis. Bij een brand in woongebouw Salem kwamen zestien patiënten om het leven en raakten vijftien gewond. Die ramp wordt nog elk jaar herdacht.

