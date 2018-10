Drone Hub op Airport Eelde bouwt waterstofdrone

Drones worden inmiddels veel gebruikt. Ze worden bijvoorbeeld ingezet in de landbouw, bij branden en ook bij inspecties van gebouwen. Maar de actieradius van deze onbemande vliegtuigjes is beperkt. Dat moet anders vinden ze bij de Drone Hub op Groningen Airport Eelde.

Dat meldt RTV Drenthe.

Wereld te winnen

Volgens Egbert Swierts is er nog een wereld te winnen als het gaat om de techniek waar de drones gebruik van maken. 'Multirotoren (drones met meerdere propellers) gebruiken relatief veel energie. We kunnen ongeveer 20 tot 25 minuten vliegen. Met waterstof kunnen we op termijn toch anderhalf tot twee uur werken.'

En daarom kijkt de Drone Hub nu naar de toepassing van waterstof. De onderdelen zijn besteld. Ze gaan de nieuwe drone zelf in elkaar zetten. Daarbij krijgen ze hulp van bedrijven uit het Noorden die zich bezig houden met waterstof, zoals Holthausen in Hoogezand.

'We gaan hem zelf bouwen en testen. We gaan zelf kijken of we daar de procedures omheen kunnen schrijven. Daarin werken we samen met de inspectie en het ministerie.'

Regelgeving is nodig

Volgens Swierts lijkt het allemaal eenvoudig, maar een heleboel zaken zijn nog niet duidelijk.

'We zien het in het buitenland ook gebeuren dat ze experimenteren met waterstof. We willen er in Nederland ook mee leren werken. Op het gebied van techniek en op het gebied van regelgeving bijvoorbeeld. Hoe kunnen wij de techniek goed testen en is het veilig?'

Proef met wegbrengen medicijnen

Als het lukt, dan betekent dit een flinke vooruitgang in het gebruik van drones. Ze worden inmiddels ingezet in de landbouw, bij branden, maar ook bij inspecties van windturbines en straks mogelijk ook bij inspecties van verkeersvliegtuigen. Er wordt ook een proef gedaan met het brengen van medicijnen van de vaste wal naar de Waddeneilanden.

'Nu moet de accu eerst opgeladen worden om terug te vliegen. Met waterstof is dat niet nodig. Dan kunnen ze meteen terug.'

Swierts hoopt volgend jaar te kunnen vliegen met de nieuwe drone.

