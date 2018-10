Ranomi Kromowidjojo pakt goud én brons bij wereldbeker

Ranomi Kromowidjojo heeft op de eerste dag van het vierde wereldbekertoernooi kortebaanzwemmen in Boedapest twee medailles veroverd. Ze pakte donderdagavond goud op zowel de 50 meter vrije slag als de 50 meter rugslag.

De drievoudig olympisch kampioene uit Sauwerd verwees op de 50 meter vrije slag haar Zweedse rivale Sarah Sjöström naar de tweede plaats: 23,23 tegen 23,36. Voor 'Kromo' was het haar tweede tijd ooit op de 50 meter. Femke Heemskerk finishte als derde in 23,67.

Brons op 50 meter rugslag

Eerder op de avond pakte Kromowidjojo op de 50 meter rugslag brons. Ze tikte aan in 26,19 seconden. Ze was met die tijd een fractie langzamer dan het Nederlands record dat ze vorige week bij de wereldbekerwedstrijden in Eindhoven scherp stelde op 26,10.

De Australische Emily Seebohm won de race in 26,05, gevolgd door de Britse Georgia Davies (26,13).



