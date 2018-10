Donar-coach Braal over Supercup: 'We hebben wel wat goed te maken'

De basketballers van Donar kunnen zaterdag al de eerste prijs van het seizoen veroveren. De Groningers spelen dan thuis tegen ZZ Leiden om de Supercup. Zondag begint de competitie, thuis tegen Weert.

De coach van Donar kijkt uit naar het duel tegen Leiden, nadat zijn ploeg vorige week door het Zwitserse Fribourg werd uitgeschakeld in de voorronde van de Champions League.

'Best wel gefrustreerd'

'We willen dolgraag winnen. We hebben ook wel wat goed te maken. We hebben de wedstrijd (in Fribourg - red.) best wel gefrustreerd afgesloten na verlenging. We hebben net niet de volgende voorronde in de Champions League gehaald. Dat we onszelf graag beter willen presenteren, dat is ook wel duidelijk', aldus Erik Braal.

Europe Cup

ZZ Leiden speelt ondertussen in de voorronde van de Europe Cup tegen de Oostenrijkse kampioen Kapfenberg. Het eerste duel werd woensdag in Oostenrijk ruim gewonnen door de Leidenaren (62-79). De return is volgende week woensdag. Of dat een voordeel is voor Donar?

Twee kanten

'Dat gaat eigenlijk twee kanten op. We kunnen langer trainen, waardoor we wat kleine foutjes van de wedstrijd tegen Fribourg er makkelijker uit kunnen halen. Tegelijkertijd heeft Leiden net een goede wedstrijd gespeeld en dat geeft natuurlijk ook vertrouwen en een bepaald ritme.'

Druk weekend

Donar krijgt het druk komend weekend, want zondag begint gelijk al de competitie voor de Groningers. Dan speelt de ploeg van Braal thuis tegen BAL uit Weert.

'Ongelukkig'

'Het is natuurlijk ongelukkig zo. Het is nu wat krapper gepland, zodat het aan het einde van het seizoen weer wat rustiger is. Die Supercup moet gespeeld worden voor de competitiestart, dus is dit nu eenmaal de uitkomst. We hopen dat we zaterdag een mooi resultaat neerzetten, zodat iedereen ons zondag ook weer aan het werk wil zien', besluit Braal.

Historie Supercup

Het duel om de Supercup wordt sinds 2011 gespeeld. Zowel Donar (2014, 2016) als Leiden (2011, 2012) won die prijs twee keer. Vorig jaar verloren de Groningers verrassend genoeg het duel om de Supercup. Landstede Basketbal uit Zwolle was toen in MartiniPlaza met 69-77 te sterk.

Live

Het duel om de Supercup begint zaterdagavond om 19.30 uur en is live te volgen via een stream op deze website. Het commentaar wordt verzorgd door Karel-Jan Buurke en Anjo Mekel. Ook de wedstrijd tegen BAL is zondag vanaf 19.30 uur live te volgen bij RTV Noord.

