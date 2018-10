Nationaal Coördinator Groningen maakt in Ten Boer doorstart met versterkingsoperatie

De bewoners aan de Fazanthof in Ten Boer zijn als eerste aan de beurt bij de herstart van de versterkingsoperatie.

De Nationaal Coördinator Groningen en de gemeente Ten Boer hebben de mensen donderdagavond per mail op de hoogte gebracht over de voortgang van het project. Het gaat om dertig woningen van particuliere eigenaren die worden gesloopt en waarvoor nieuwbouw in de plaats komt.

Start

'Dit is een prachtige start om hiermee de versterking weer te beginnen', zegt NCG Herman Sietsma. 'Het is nu tijd om de handen uit de mouwen te steken.'

Pauze

In april dit jaar legde minister Eric Wiebes (VVD) van Economische Zaken en Klimaat de versterkingsoperatie stil nadat hij eind maart het besluit nam om de gaskraan geleidelijk aan dicht te draaien.

Onderzoek

Wiebes wilde eerst onderzoeken wat hiervan de gevolgen zijn voor het aantal huizen dat versterkt moet worden. Daarop volgde het advies van de Mijnraad om te beginnen met de eerste 1500 woningen die het meest onveilig zijn. Maar het bleek lastiger dan gedacht om die woningen in kaart te brengen, waardoor het proces vertraging op liep.

Vaart maken

De NCG werkt nog aan een plan van aanpak voor de totale versterkingsoperatie. Maar omdat alle partijen vaart willen maken, wordt alvast begonnen met de Fazanthof. 'Deze plannen lagen al zo goed als klaar en de financiën waren al geregeld', zegt Sietsma. De bewoners van de Fazanthof maken al sinds 2015 onderdeel uit van de versterkingsoperatie.

Hobbels

Voordat de NCG van start kon gaan, moest een aantal plooien nog worden gladgestreken tijdens het laatste bestuurlijke overleg met Wiebes en minister Kasja Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken op 20 september. Sietsma: 'Een van de puntjes die nog op de 'i' gezet moest worden, was wie opdraait voor de meerkosten van het gasloos bouwen.'

Geld

Het gasloos bouwen aan de Fazanthof kost zo'n 600.000 euro. Ollongren heeft toegezegd samen met de NCG het geld voor te schieten. Daarnaast zijn ze met de NAM in overleg om de kosten op het aardoliebedrijf te verhalen.

Bouw

De NCG verwacht in de komende weken een aanbesteding uit te kunnen schrijven voor dit project. 'Daarna kunnen de bewoners waarschijnlijk uit drie aannemers kiezen', zegt Sietsma. Volgens de NCG start de bouw voor volgend jaar zomer.

Hoe komt de wijk eruit te zien?

De gemeente gaat de komende weken met de bewoners om tafel om te kijken hoe ze de straat opnieuw gaan inrichten. 'Zoals parkeergelegenheid en openbaar groen', zegt wethouder Annie Postma (GroenLinks).

Plannen

Hoe de totale versterkingsoperatie verder gaat, wordt hoogstwaarschijnlijk eind volgende week bekend. De NCG bespreekt dan met de provincie, de aardbevingsgemeenten, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Binnenlandse Zaken zijn plannen.

In ieder geval is duidelijk dat begin 2019 de versterking van de eerste groep van 1467 huizen verder gaat en in het laatste kwartaal van volgend jaar volgt de groep van 1588 woningen.

