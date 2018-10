Deel dit artikel:













Brand Kwinkenplein is aangestoken, politie zoekt getuigen De brandweer aan het Kwinkenplein (Foto: Patrick Wind/112 Groningen)

De brand afgelopen maandag in een kantoorpand aan het Kwinkenplein in Groningen is aangestoken. Op Facebook doet de politie een oproep aan getuigen om zich te melden.

De brand werd maandagavond rond half negen ontdekt in een kelderbox van het gebouw, waarin meerdere bedrijven zitten. Het vuur leidde tot veel rook in het pand. Op het moment van uitbreken waren volgens de politie meer dan vijftig mensen in het gebouw. Snel ontdekt Doordat de brand snel werd ontdekt, vielen er geen slachtoffers. Vanwege het grote risico dat is ontstaan door de brand, is de politie op zoek naar de dader. De politie hoopt dat mensen voor, tijdens of na de brand iets hebben gezien wat kan helpen bij het onderzoek. Daarbij wordt hen bovendien gevraagd foto's en video's af te staan. Lees ook: - 'Forse rookontwikkeling' in pand aan Kwinkenplein in Stad