Laatste oproep aan gemeente Bedum om geld voor MFA

Een gloednieuw sportgebouw in Bedum. Dat is de droom van een groep inwoners en de plaatselijke voetbalvereniging. Het plan is volgens hen haalbaar, maar nu moet de gemeente met geld over de brug komen. En daar zit het op vast.

De enthousiaste Bedumers hebben zich verenigend in de stichting Ontwikkeling Multifunctionele Accommodatie (MFA) Bedum en zijn druk bezig om de plannen voor het gloednieuwe complex te realiseren. Het huidige gebouw is verouderd.

Beslissing later

Er is in totaal zes miljoen nodig om de MFA te laten verrijzen. De gemeente is gevraagd om een bijdrage maar die wil een beslissing hierover uitstellen totdat de gemeente Bedum samen met Winsum, De Marne en Eemsmond is opgegaan in de nieuwe gemeente Het Hogeland. Dat gebeurt op 1 januari 2019.

'Het plan is haalbaar en de sleutel ligt hier op tafel', zegt Vincent Geerling, die in de stichting actief is. Ze hebben een bureau een haalbaarheidsonderzoek laten doen.

Druk op de ketel

Geerling vindt dat de gemeente Bedum een beslissing moet nemen voor de nieuwbouw. En ziet liever niet dat een beslissing in 2019 genomen gaat worden. Die oproep deed hij tijdens de raadscommissie VROM.

Wel is de het college bereid om alvast 50.000 euro voorbereidingskrediet te betalen voor onderzoekskosten die al gemaakt zijn en voor verder onderzoek naar de haalbaarheid van het plan.

Dat vindt de stichting net als een aantal raadspartijen te weinig, omdat onderzoek en uitwerking van de plannen meer kost. De ChristenUnie stelde voor om 175.000 euro beschikbaar te stellen.

Het CDA is het daar mee eens en wil voor het beëindigen van de gemeente Bedum ook kijken of het mogelijk is om gelden te reserveren voor de realisatie van het nieuwe sportgebouw. Ook de VVD en de PvdA willen snel duidelijkheid of een MFA realiseerbaar is en of de huidige gemeente nog een besluit kan nemen.

Geduld

Volgens wethouder Jan Willem van de Kolk (PvdA) is zo'n last-minute beslissing over geld niet wenselijk. 'Het is nu kwestie het enthousiasme voor dit plan over te brengen naar de nieuwe gemeenteraad.'

Volgens Van de Kolk houdt de provincie de budgetten van de gemeenten goed in de gaten en is het niet duidelijk wat de nieuwbouw van een MFA met de begroting doet van de nieuwe gemeente Het Hogeland. 'Daarom is deze beslissing voor een nieuwe raad.'

Op 18 oktober praat de gemeente Bedum opnieuw over het MFA.

Lees ook:

- MFA Bedum in de wachtkamer: 'Er moet nog geld gevonden worden'

- Bedum trekt halve ton uit voor plannen MFA