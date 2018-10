Minister van Financiën was 'voorzichtig' met extra geld voor Groningen

Wopke Hoekstra in de Kamer (Foto: ANP)

Dat minister Wopke Hoekstra van Financiën (CDA) Groningen in de Voorjaarsnota blij maakte met een dooie mus, was volgens hem 'voorzichtig begrotingsbeleid'.

Halvering

In de Voorjaarsnota stond dat het kabinet de komende jaren tweehonderd miljoen euro extra per jaar uittrekt om de aardbevingsproblematiek in Groningen te bestrijden. Tijdens de Miljoenennota bleek dat bedrag gehalveerd.

Onzekerheden

De PvdA, de SP en het CDA voelden afgelopen woensdag de minister hierover aan de tand tijdens het eerste deel van de financiële beschouwingen in de Tweede Kamer. Tijdens het tweede deel zei de minister donderdag dat er afgelopen voorjaar nog te veel onzekerheden waren toen hij de Voorjaarsnota 'in elkaar moest timmeren'.

Onderhandelingen

'Als de minister van Economische Zaken en Klimaat (Eric Wiebes - red.) een hele ingewikkelde onderhandeling te voeren heeft met de oliemaatschappijen., dan ben ik liever te conservatief in de reservering die ik doe voor de kosten en dat we het later wel corrigeren', zegt Hoekstra. 'Ik vind dat gewoon prudent begrotingsbeleid.'

Naast de deal met Shell en Exxon waar Wiebes aan werkte, waren er ook nog onzekerheden over hoe het verder gaat met de Nationaal Coördinator Groningen, de versterkingsopgave en het toekomstperspectief voor Groningen.

Brutaal

PvdA-Kamerlid Henk Nijboer heeft geen begrip voor het antwoord van de minister. 'Ik vind het een gotspe dat de Groningers blij worden gemaakt met meerjarig tweehonderd miljoen euro extra. En dat jullie bij de Miljoenennota aan komen zetten met honderd miljoen en dan net doen alsof dat goed nieuws is.'

