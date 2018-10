Omwonenden zoutputten: 'Het is gewoon één grote gatenkaas'

Omwonenden van twaalf zoutputten tussen Winschoten en Westerlee zijn ongerust over de gevolgen van de zoutwinning. Zij verwijten AkzoNobel een gebrek aan kennis.

De zorgen worden vergroot nu het bedrijf heeft aangegeven dat het meer putten wil slaan.

AkzoNobel wil een dertiende zoutput realiseren tussen Winschoten en Westerlee. Die locatie ligt op enkele tientallen meters van meerdere woningen. Het bedrijf heeft ook toekomstplannen om zes putten te slaan in Zuiderveen.

'Weinig controle'

De buurt beweert dat het bedrijf te weinig controle heeft op de zoutputten. Volgens omwonenden weet AkzoNobel bijvoorbeeld niet goed hoe een put moet worden afgesloten.

Dat argument wordt gedeeld door het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Daarnaast wordt er slecht tot niet gecommuniceerd over renovaties en zijn er volgens buurtbewoner Harm Vos 'geluidsexplosies door ontsnapte lucht'.

Het ontsnappen van die lucht duurde naar verluidt een uur lang. 'Dat maakt je toch wel bezorgd op dat moment', zegt Vos.

Ook heeft AkzoNobel onlangs problemen gehad met het verwijderen van buizen uit de grond. Als klap op de vuurpijl is wederom niet iedere omwonende uitgenodigd voor de informatiebijeenkomst van donderdagavond. Dat is voor de derde keer op rij het geval.

Meerdere buurtbewoners trekken een vergelijking met die andere grote winningsmaatschappij. De uitspraken 'Dat zei de NAM ook' en 'Wij krijgen bij jullie hetzelfde gevoel als bij de NAM' kwamen meerdere keren langs.

Onder controle



Volgens AkzoNobel is alles onder controle. Johan Visser van het bedrijf laat weten dat er geavanceerde meetapparatuur is geplaatst waarmee (kleine) trillingen kunnen worden gemeten. Dit naar aanleiding van vier trillingen die op 19 november vorig jaar zijn gemeten. Visser zegt daarbij: 'Wij gaan nu leren wat er in de ondergrond gebeurt.'

Omwonende Johnny de Vos daarop: 'Moet je aan nieuwe boringen beginnen als je niet weet wat er in de grond gebeurt?' Hij krijgt bijval van Harm Vos: 'Ik wil eerst aantoonbaar bewijs dat jullie het onder controle hebben voordat jullie in onze grond gaan boren.'

Zoutwinning

In het gebied tussen Winschoten en Westerlee zijn twaalf putten geslagen om zout te winnen. Het zout wordt gebruikt als grondstof voor onder andere chloor en strooizout. Het gebied waar de putten zijn geslagen ligt hemelsbreed in een afstand van ongeveer twee kilometer.

'En dan moet je bedenken dat elke put onder de grond zo'n 125 meter breed is', zegt buurtbewoonster Tineke Raap. 'Het is gewoon één grote gatenkaas.'

Vaker contact



Waarnemend burgemeester Rika Pot van de gemeente Oldambt nam donderdagavond nog het woord. 'Ik was niet voornemens wat te zeggen, maar je ziet en hoort aan de mensen dat er iets extra's moet gebeuren om het vertrouwen terug te winnen. Dit vraagt een scherpere samenwerking.'

AkzoNobel deelt die mening en heeft toegezegd dat zij de omwonenden op 'nog regelmatigere basis gaat uitnodigen'.

