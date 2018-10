VVD Bedum ergert zich aan spandoek 'Behoud Boterdiep'

Het spandoek aan een brug in Bedum (Foto: Stichting Behoud Boterdiep)

De VVD in Bedum ergert zich aan de spandoeken van de stichting Behoud Boterdiep. De partij vindt dat de gemeente moet ingrijpen.

Op diverse plekken in het dorp is het spandoek met de tekst 'Mien Botterdaip, respect voor erfgoed, natuur en landschap' al verschenen. Nu hangt het aan de brug in het centrum van het dorp.

De stichting Behoud Boterdiep strijdt tegen de omlegging van het Boterdiep. De gemeente wil dat, zodat er ruimte vrijkomt voor de uitbreiding van melkfabriek FrieslandCampina in Bedum.

Weghalen

VVD'er Klaas Hoekzema vroeg aan het college of de gemeente het spandoek kan weghalen. Hij vindt het geen gezicht. 'Ik vind dit te ver gaan.'

'Het is vrijheid van meningsuiting. Maar we zullen het bespreken in het college', laat wethouder Menne van Dijk weten.

