Den Andel wil voormalig schoolgebouw kopen

Een aantal dorpelingen uit Den Andel wil graag het voormalig schoolgebouw 'De Holm' overkopen van de gemeente.

Kinderen kregen er 2,5 jaar geleden nog les. Maar door een verhuizing van de school kwam het gebouw leeg te staan. Inwoners realiseerden er een dorpswinkel en een fabriekje waar plastic gerecycled wordt. Er worden allerlei maatschappelijke activiteiten voor het dorp georganiseerd.

Al die tijd is het gebouw gehuurd van de gemeente. Maar de dorpsbewoners hebben de afgelopen tijd geld gezocht om over te gaan op koop. Zo is er een crowdfunding gestart en is er aan fondsenwerving gedaan. 'We hebben hiermee een aardig zakcentje kunnen ophalen', vertelt Marja Heijnen, één van de initiatiefnemers.

'We kunnen meer met het gebouw doen als we het zelf kopen. Zo is er krachtstroom nodig voor de machines om zelf plastic te recyclen. Dat kunnen we dan aanleggen. Zo zijn er nog meer dingen waarmee we het gebouw kunnen verbeteren', legt Heijnen uit.

De gemeente Winsum ziet dit project als een succesvol voorbeeld van inwonersparticipatie. Daarom verkoopt het college het gebouw voor 80.000 euro. Maar het is 134.846 waard. Het college vraagt de gemeenteraad het verlies voor lief te nemen omdat dit project bijdraagt aan de leefbaarheid in het gebied.

Als de school aan de stichting wordt verkocht dan is wel een voorwaarde in de verkoopovereenkomst wordt opgenomen dat de gemeente het recht van eerste koop krijgt. De gemeente kan het gebouw eventueel terugkopen voor maximaal het oorspronkelijke verkoopbedrag.

Dinsdag 16 oktober vergadert de gemeenteraad over de verkoop van het oude schoolgebouw.