Hobbyboeren de klos in nieuw wolvenplan

Hobbyboeren krijgen in de toekomst minder makkelijk een vergoeding als hun dier door een wolf wordt gedood. Dat staat in het Interprovinciaal Wolvenplan van de Nederlandse provincies.

De provincies werken aan een gemeenschappelijk beleid voor de wolf, omdat het dier zich weer geregeld in Nederland laat zien en hier mogelijk al permanent woont. Dagblad De Gelderlander zag een conceptversie van het plan in.

Verschil

Als een roedel wolven zich permanent vestigt in een gebied, krijgen professionele dierhouders een vergoeding voor een gedood schaap. Dat kan alleen als ze kunnen aantonen dat ze voldoende geprobeerd hebben de wolf buiten de deur te houden. Een hobbydierhouder krijgt het eerste jaar na invoer helemaal niks.

'Plan schiet tekort'

Die nieuwe regeling krijgt al direct de nodige kritiek. Zo voelt het Platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders zich benadeeld. 'Het plan schiet ernstig tekort. De wolf pakt immers ook hobbyschapen en -geiten', meldt het platform in een persbericht.

'De niet-bedrijfsmatige houders, ongeveer 80% van het totale aantal houders, leveren een maatschappelijke prestatie. De dieren lopen buiten en onderhouden het landschap. Daarom mag van de overheid een bijdrage verlangd worden om ons te helpen aan te passen aan de nieuwe realiteit.'

Zwervers

Ook boerenorganisatie LTO ziet tekortkomingen. Zo zou er te weinig geregeld zijn voor schade door zwervende wolven. Die zijn volgens LTO onvoorspelbaarder dan wolven in roedels en kunnen veel schade aanrichten. Ook vindt LTO dat niet duidelijk genoeg is wie een hobbyboer is en wie een professional.

Onlangs werd bekend dat het aantal wolvenroedels in de Noord-Duitse deelstaat Nedersaksen snel toeneemt. De dichtstbijzijnde roedel leeft bij Meppen, dertig kilometer van Ter Apel.

Lees ook:

- LTO bezorgd om snel stijgend aantal wolvenroedels

- Schapenhouders willen subsidie voor maatregelen tegen wolven