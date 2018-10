Rondje Groningen: de impact van versterking van je huis

Waarom werd voormalig FC-spits Alexander Sørloth zes maanden na zijn vertrek in Groningen voor 10 miljoen verkocht? En wat gaat er gebeuren met het Peerd van Ome Loeks?

1) Vive la... Groningen!

Goede smaak wel, die Fransen.

2) Een kijkje in de keuken

En dat kun je in dit geval vrij letterlijk nemen. Johan Duut laat op Twitter zien hoe zijn huis, onderdeel van de versterkingsoperatie, eruit ziet.

3) Spot de otter

Een bijzondere vangst van de camera in De Onlanden.



4) Steun uit Duitsland

Jolanda Robben van de bieb in Veendam is genomineerd als bibliothecaris van het jaar en krijgt steun uit bekende hoek. Van een naamgenoot nog wel!

5) Overtreffende trap

Zelfs als we enorm enthousiast zijn, doen we dat op onze eigen manier.

6) Een 'gouden' spreadsheet

In een artikel in De Correspondent wordt uitgelegd hoe het kan dat voormalig FC-spits Alexander Sørloth plotseling miljoenen meer waard werd. En hoe een spreadsheet daar een grote rol in heeft gespeeld.

7) Deze bad boy komt naar Grunn

Na Lowlands en Carré kan ook Groningen zich vergapen aan de kunsten van danssensatie Sergei Polunin. Op 21 oktober staat de 'bad boy of ballet' in de Stadsschouwburg. Geen idee over wie we het hebben? Deze ken je ongetwijfeld:

8) Waar is de nieuwslezer?

Er gaat even wat mis in Hilversum....

9) 'Peerd' weer op pad

De replica van het Peerd van Ome Loeks krijgt een nieuwe bestemming. Van Lauwersoog naar ergens in Friesland. Het origineel wordt overigens dinsdag weer op de plek voor het Hoofdstation geïnstalleerd.

10) Very nice!

De Britse krant The Independent is onder de indruk van al het moois dat Stad te bieden heeft en geeft haar lezers tips voor het perfecte weekendje Grunnen.

