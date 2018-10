Deel dit artikel:













Defecte motor zorgt voor rookontwikkeling in boot op Waddenzee Het schip (rechts) wordt weggesleept door Bos Marine Services (Foto: KNRM) De brandweer aan boord bij de KNRM (Foto: KNRM)

Een paar kilometer uit de kust bij Lauwersoog is vrijdagochtend een schip in problemen gekomen. Er werd melding gemaakt van brand in de machinekamer. Uiteindelijk bleek het om rookontwikkeling te gaan, ontstaan door een defect in de motor.

Het ging om een kleine sleepboot, met daarop twee personen. Terug naar de wal De boot was onderweg naar Schiermonnikoog. Bos Marine Services heeft de boot terug naar wal gesleept. De Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij en de brandweer waren ook nog ingeschakeld en meldden zich later. Zij hebben een nacontrole gedaan. Bos Marine Services (links) sleept het schip terug de haven in (Foto: Bos Marine Services)