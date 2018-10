Gasberaad: 'Nationaal Programma Groningen nog geen reden voor feest'

Het Groninger Gasberaad heeft weinig lovende woorden over voor het Nationaal Programma Groningen (NPG) dat vrijdagmiddag in Den Haag gepresenteerd wordt.

'Dat er over de toekomst wordt nagedacht is een goede stap, maar reden voor een feestje is het niet zolang de schade-afhandeling en versterking nog niet goed geregeld zijn', vindt Susan Top van het Gasberaad.

Weinig nieuws

Het kabinet trekt 1,15 miljard euro uit voor wijkvernieuwing, duurzaamheid en het versterken van de leefbaarheid en de economie in de provincie Groningen.

Top zegt niet te begrijpen waarom daar zo groot mee uitgepakt wordt: 'Het bedrag was al bekend en het Nationaal Programma zelf bevat ook weinig concreet nieuws.'

'Het feit dat verschillende ministeries zich nu nadrukkelijk committeren is winst te noemen, maar wat het werkelijk betekent moeten we nog zien.'

Niet naar Den Haag

Top kreeg het plan begin deze week ter inzage en heeft de inhoud daardoor nog niet kunnen bespreken met haar achterban.

Ze zal niet bij de ondertekening in Den Haag zijn, want het betreft volgens haar 'nadrukkelijk een bestuurlijke overeenkomst'.

Na het lezen van het plan concludeert Top dat de uitwerking nog wel wat duidelijker kan. 'Je kunt het er niet mee oneens zijn, maar de einddoelen zijn niet echt concreet geformuleerd.'



Kunnen we nog voorkomen dat het NPG een nieuw, bureaucratisch subsidieloket wordt? Susan Top - Groninger Gasberaad

Deelname onder voorbehoud

Hoewel het Gasberaad niet bij de totstandkoming betrokken was, mag de organisatie wel aanschuiven bij het bestuur en de verschillende programmacommissies. Dat wil Top dat alleen op één voorwaarde.

'Kunnen we nog voorkomen dat het NPG een nieuw, bureaucratisch subsidieloket wordt? Of zien we ruimte en mogelijkheden om het een doelgericht, slagvaardig en innovatief programma te maken waar we in Groningen energie van krijgen? Als dat laatste niet lukt, doen we niet mee.'

