Westerdijkshorn wil drempels, maar krijgt die niet

Buurtschap Westerdijkshorn in de gemeente Bedum wil graag verkeersdrempels. In de straat wordt volgens de bewoners te hard gereden.

Er mag 60 kilometer per uur worden gereden, maar volgens omwonenden is 100 kilometer per uur geen uitzondering. Ze willen dat er twee drempels komen en dat hun dorp een 30-kilometerzone wordt.

Trillingen

In drempels ziet de gemeente niks. Dat veroorzaakt volgens het college trillingen in de huizen. Wethouder Johannes de Vries (CDA) laat weten dat het buurtschap ook geen 30-kilometerzone kan worden, omdat het dorp niet is ingericht als bebouwde kom.

Nieuwe metingen

De Vries is wel bereid om te kijken of er mogelijkheden zijn voor een 30-kilometerzone. Hij gaat eerst nieuwe snelheidsmetingen verrichten om het probleem te onderzoeken. Volgens de bewoners kloppen de cijfers die de gemeente nu heeft namelijk niet. Daaruit zou blijken dat het merendeel van de bestuurders zich aan de maximumsnelheid houdt.

De wethouder denkt verder na over manieren om weggebruikers te attenderen op hun gedrag.