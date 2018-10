Hek moet auto's weren van onbeveiligde overgang in Scheemda

Een hek moet de onbeveiligde spoorwegovergang in Scheemda helemaal afsluiten voor autoverkeer. Auto's mogen de overweg al niet meer passeren, maar het hek moet dat ook fysiek onmogelijk maken.

Fietsers en voetgangers kunnen het hek passeren, net als agrariërs uit de omgeving. Die kunnen het hek elektronisch openen, waarschijnlijk met een afstandsbediening. Het hek moet er over enkele weken staan.

Nog 30 auto's per dag

ProRail en de gemeente gaan ook handhaven bij de overweg. Hoewel autoverkeer nu verboden is, komen er nog altijd zo'n 30 auto's per dag over de overweg, blijkt uit metingen van de gemeente.

Extra bebording

ProRail plaatst de komende tijd extra bebording om het verkeer alert te maken op de nieuwe situatie. Omdat het hek slechts aan één kant van de overweg komt te staan, kunnen auto's het spoor nog wel over, maar komen ze snel na de overweg voor een hek te staan.

Om gevaarlijke situaties te voorkomen, wordt alleen aan de zuidkant van de overweg een hek geplaatst.

Overgang wordt beveiligd

Op langere termijn wil ProRail de spoorwegovergang regulier beveiligen, met spoorbomen, bellen en lampen. Eind 2019 moet dat zover zijn. Het hek blijft dan gewoon staan, zegt een woordvoerder van ProRail.

Dodelijke ongevallen

Op de overgang aan de Vogelzangsterweg in Scheemda zijn de afgelopen jaren meerdere ongelukken gebeurd. Op 13 augustus kwam een 78-jarige man uit Scheemda er om het leven doordat zijn auto werd geschept door een trein.

