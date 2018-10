Meer inbraken in kantines: 'Maak jezelf onaantrekkelijk'

Inbraken in sportkantines komen steeds vaker voor, met name in zuidoost Groningen. Zo laat de politie weten. Maar wat doet zo'n inbraak met een club en hoe ga je er daarna mee om?

Wij vroegen het aan twee voorzitters van clubs die er mee te maken hebben gehad. Herman Schoenmaker van vv Harkstede (inbraak op klaarlichte dag) en Bob van der Velde van korfbalvereniging Sparta in Zevenhuizen (twee keer raak in twee maanden).

Hoe was het gevoel na de inbraak?

Schoenmaker (Harkstede): 'Wij hadden flink wat schade, maar vooral het gevoel dat er iemand in je club is geweest... dat is het ergste aan het hele verhaal. Het is zinloos, er was geen geld.'

Van der Velde (Zevenhuizen): 'Iedereen bij ons had een vervelend gevoel, omdat we de boel altijd netjes en goed voor elkaar hadden. We werken er hard voor en hebben weinig centen. Als dit dan gebeurt, daar word je mismoedig van.'

Zorgde het voor onrust in de club?

Schoenmaker (Harkstede): 'Wij zaten erg met het tijdstip: wie breekt er nou overdag in? Daar hadden we veel vraagtekens over. Onderling wordt er wel over gesproken, want wie doet nou zoiets? Maar onderling wantrouwen moet je snel loslaten. Het past ook niet om met vingers te wijzen. Ik wil er niets eens over denken.'

Van der Velde (Zevenhuizen): 'In het ergste geval is het iemand van je club. Of een persoon die er dicht bij staat. Je denkt dan eerst wel: hoe moeten we nu met onze spullen omgaan? Toen de daders werden gepakt, gaf dat voor ons rust. Het was een groep die ook in andere kantines had ingebroken en dus buiten onze club stond.'

Wat hebben jullie veranderd na de inbraken?

Schoenmaker (Harkstede): 'We hadden alles al goed beveiligd, maar hebben nu ook een stevigere voordeur. Ook in de hoop dat het afschrikt. Over camerabewaking hebben we gedacht, maar ze dragen toch bivakmutsen.'

Van der Velde (Zevenhuizen): 'Een dure alarminstallatie kunnen we niet betalen, maar we hebben wel camera's opgehangen. Vooral preventief, maar het is ook bewijs. We hadden eerst nog geld in de kluis liggen, maar dat kan dus niet meer. We brengen het geld nu altijd direct met twee mensen weg. Dat is wel teleurstellend, moet het nu op zo'n manier?'

En als er nu ingebroken zou worden?

Schoenmaker (Harkstede): 'Het enige dat we nog hebben is wat drank en chips. We zorgen dat er geen geld aanwezig is.'

Van de Velde (Zevenhuizen): 'We hebben geen geld meer liggen, dus er valt niet veel meer te halen. Er is een voorraad drank, maar dat is niet erg interessant.'

Zijn jullie er nog veel mee bezig?

Schoenmaker (Harkstede): 'We hebben alles gedaan wat we konden en zeggen constant tegen mensen: zorg dat je goed afsluit, denk erom. Ik loop zelf altijd nog even alles dubbel langs. Je wilt het niet op je geweten hebben als ze zo binnen kunnen lopen.'

Van de Velde (Zevenhuizen): 'We hebben onszelf zo onaantrekkelijk mogelijk gemaakt en nu loopt het weer goed. Ik heb er vertrouwen in dat we alles doen wat we kunnen. En we zijn nog bezig met de daders. We hopen daar nog wat van te kunnen krijgen.'