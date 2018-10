Deel dit artikel:













Onderzoek: is er radioactieve straling vrijgekomen bij Duitse veenbrand? (Foto: Bundeswehr/WTD 91)

De kans bestaat dat er radioactieve straling is vrijgekomen bij de veenbrand in Meppen, vlak over de grens bij Emmen. Specialisten onderzoeken of dat het geval is.

De Duitse omroep NDR meldt dat de brandweer ook gaat onderzoeken of er kwik is ontsnapt. De bodem, de lucht en het water worden daarom nauwlettend in de gaten gehouden. Tot nu toe verklaarden de brandweer en het district Emsland dat er geen gezondheidsrisico was ontstaan. Rakettest Wekenlang heeft een ondergrondse veenbrand ter grootte van 1200 hectare in het natuurgebied gewoed. De brand ontstond na een rakettest. Duitse militairen vuurden tijdens een oefening een raket af vanuit een helikopter. Het vuur moest geblust worden door een rupsvoertuig, maar dat kreeg pech. Het vervangende voertuig stond ter reparatie in een werkplaats. Blussen kon dus niet en daardoor kon het smeulende vuur zich verspreiden. Uranium Een van de vragen die de specialisten hebben, is of er uranium dragende NAVO-munitie is afgevuurd. 'We willen ter plaatse controleren of de hulpdiensten aan straling zijn blootgesteld', laat een woordvoerder van het Duitse leger weten. Naast honderden brandweerlieden waren er ook tweeduizend soldaten op de been om de brand te blussen. Lees ook: - Duitse brandweer boekt progressie bij bestrijding veenbrand

