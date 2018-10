'Wolven zijn schuwe dieren, daar hoeven we echt niet bang voor te zijn'

De wolf duikt steeds vaker op in ons land. Moeten mensen zich zorgen maken voor hun veiligheid en die van hun kinderen? 'Nee, dat is onzin', vindt Roeland Vermeulen van het platform Wolven in Nederland.

Vermeulen reageert daarmee op uitspraken van CDA Oldambt-raadslid Bianca Lubberts. Zij vroeg zich donderdag af 'hoe veilig kinderen in het buitengebied nog zijn als wolven in de toekomst aan mensen zullen wennen'.

Groot en gevaarlijk

Die bezorgde geluiden hoort Vermeulen vaker voorbij komen. Toch is er volgens hem geen reden om bang te zijn voor de wolf.



We zijn opgegroeid met de gedachte dat een wolf groot en gevaarlijk is. Maar het is juist een schuw dier dat ons uit de weg gaat Roeland Vermeulen - Wolven in Nederland

'Nee. Ik snap overigens wel waar die angst vandaan komt. We zijn opgegroeid met de gedachte dat een wolf groot en gevaarlijk is.'

'Maar het is juist een schuw dier dat ons uit de weg gaat. Dat wil alleen niet zeggen dat hij onze omgeving uit de weg gaat. Soms komt hij op zijn route toevallig in een dorp uit. Daar wil hij dan zo snel mogelijk weer weg.'

Vroeger meer risico

Vermeulen noemt als voorbeeld dat kinderen in heel Europa naar school fietsen in landen waar wolven voorkomen. 'En daar gebeurt nooit iets.'

'Lang geleden was dat anders. toen waren er nauwelijks wilde prooidieren voor de wolf en kwam hondsdolheid veel vaker voor. Daarmee was het risico voor mensen groter.'



Tijdens de laatste 50 jaar van de vorige eeuw zijn er in Amerika, Europa en Rusland slechts 17 slachtoffers gevallen bij wolvenaanvallen Wolven in Nederland

Afname wolvenaanvallen

Op de website van Wolven in Nederland is te lezen dat aanvallen van wolven op mensen tegenwoordig nauwelijks nog voorkomen.

'Tijdens de laatste 50 jaar van de vorige eeuw zijn er in Amerika, Europa en Rusland slechts 17 slachtoffers gevallen, waarvan de helft betrekking had op hondsdolheid, dat toen nog heerste. De afname houdt vooral verband met de toename van wild als potentiële prooi, de afname van hondsdolheid en de verandering in landbouwcultuur, waarbij jonge kinderen niet meer met schaapskudde de 'hei' op gestuurd worden.'

Bijna niet te zien

Hoewel er de afgelopen jaren video's verschenen van wolven die door velden en dorpsstraten liepen, is de kans volgens Vermeulen vrij klein dat mensen een wolf in het wild zien.

'Het is een schuw dier dat vooral 's nachts en in de schemering te zien is. Hij valt voor ons dus niet eens zoveel op. Je zal voornamelijk zien dat reeën zich anders gaan gedragen met een wolf in de buurt.'

Hulp voor hobbyboeren

Mensen zijn dus veilig in de buurt van wolven, maar voor schapen ligt dat anders. Daarom wordt er door verschillende provincies hard gewerkt aan een wolvenplan, dat ingezet wordt als wolven zich permanent in ons land vestigen.

Uit het conceptplan blijkt dat hobbyboeren geen compensatie krijgen als een dier wordt doodgebeten. Jammer, vindt Vermeulen.

'We dringen er dan ook op aan dat hobbyboeren hun dieren ook op een goede manier kunnen beschermen. Met de komst van de wolf moeten we op een goede manier omgaan.'

