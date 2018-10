Dubbel gevoel in Pekela over lastenverhoging van een paar euro

In de gemeente Pekela wordt met een dubbel gevoel gekeken naar de financiële cijfers. Aan de ene kant hoeft de gemeente tonnen minder te bezuinigen dan verwacht; aan de andere kant komen inwoners alsnog voor een lastenverhoging te staan.

De gemeente schrijft dit jaar alsnog rode cijfers: ruim 250.000 euro. Wethouder Hennie Hemmes: 'Ik ben al dertien jaar wethouder hier en elk jaar moet bezuinigd worden. Toch valt het dit jaar enigszins mee.'

Lastenverhoging



Om het tekort te dekken, wordt deels naar de eigen inwoners gekeken. De ozb wordt verhoogd, net als de afvalstoffenheffing. Onder aan de streep betekent dit dat een gezin in Pekela gemiddeld bijna drie euro per maand meer kwijt is.

Burgemeester Jaap Kuin over dat bedrag: 'Ik kan niet in iedereens portemonnee kijken. Maar ook wij lezen de kranten en luisteren naar radio en tv. Wij zien dat de lasten voor inwoners stijgen, dus dit doe je niet met plezier. Dit is echt een zware afweging geweest.'

Minder bijstand



Ondertussen is Pekela gestart met de zoektocht naar geld. De grootste hoop is gevestigd op de kosten van de bijstand. Wethouder Hennie Hemmes: 'Ik denk dat de komende tijd meer mensen uit de bijstand gaan.'

Hemmes beargumenteert: 'Je ziet dat er tekorten aan personeel zijn, bijvoorbeeld in de bouw. Met bijscholing kunnen wij inwoners geschikt maken voor die vacatures. En als één iemand uit de bijstand gaat, bespaar je als gemeente toch snel tien- tot vijftienduizend euro.'

Genoeg buffer



Kuin houdt een dubbel gevoel over aan de rode cijfers: 'Wij hadden zo graag willen laten zien dat het rustig is en dat wij niet gaan bezuinigen, maar het gaat gewoon verder. Het is ook zo dat andere gemeenten heel grote tekorten hebben. Daarbij vergeleken valt ons tekort nog mee.'

Ondanks de tekorten kan de gemeente Pekela haar eigen broek ophouden. Ze heeft namelijk zo'n zeven miljoen euro in de reserve, waarvan een kleine vier miljoen vrij te besteden is. Mocht er een tegenvaller zijn, dan kan de gemeente die zelf opvangen.

