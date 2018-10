Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Lopend Vuur: Ik ben niet bang voor de wolf Een wolf (Foto: Pixabay)

De wolf is weer volop in het nieuws. Zo staat in het Interprovinciaal Wolvenplan van de Nederlandse provincies dat hobbyboeren in de toekomst minder makkelijk een vergoeding krijgen als hun dier door een wolf wordt gedood.

Als een roedel wolven zich permanent vestigt in een gebied, krijgen professionele dierhouders een vergoeding voor een gedood schaap. Dat gebeurt alleen als ze kunnen aantonen dat ze voldoende hebben gedaan om de wolf buiten de deur te houden. Een hobbyboer krijgt het eerste jaar na invoer helemaal niks. Op het plan is al de nodige kritiek. Onlangs werd ook bekend dat het aantal roedels in Nedersaksen (Noord-Duitsland) snel toeneemt. Bij Meppen, dertig kilometer van Ter Apel, leeft bijvoorbeeld zo'n roedel. In totaal zijn er 19 wolvenroedels in Nedersaksen. Af en toe zien we de wolf ook al rondlopen in onze provincie. Waarbij het beest zich schuw toont voor de mens. Moeten we de komst van de wolven vrezen of de natuur z'n gang laten gaan? Ons Lopend Vuur:

Praat mee Kijk jij nu extra om je heen? Of kijk je er juist naar uit om een wolf te zien? Praat mee op onze facebookpagina of via 050-3188288. Je kunt ook stemmen via de Instagram-app in de Stories. Mijn pensioen is goed geregeld Dat was ons Lopend Vuur van donderdag. Ja, zegt bijna 59% terwijl 24% zegt dat het niet het geval is. Zo'n 17% van de 2.581 stemmers weet het zelf überhaupt niet.