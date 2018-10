Verdachte moord Monique Roossien wordt psychisch onderzocht

Sjonny W. (45), die wordt verdacht van de moord op drie prostituees, onder wie de Groningse Monique Roossien, gaat voor observatie naar het Pieter Baan Centrum (PBC). Dat heeft de rechtbank in Amsterdam vrijdag bepaald.

W. werd vorig jaar juni opgepakt op verdenking van de moord op Sabrina Oosterbeek (30). Zij verdween spoorloos in maart 2017. Gaandeweg het onderzoek werd W. ook gekoppeld aan de moorden op de eveneens 30-jarige Roemeense Mirela Mos (2004) en de 26-jarige Monique Roossien.

Doodgeslagen

Roossien, die als prostituee in Amsterdam werkte, werd in 2003 doodgeslagen. De moordenaar dumpte haar lichaam aan de rand van het IJmeer bij Amsterdam.

Zelfmoordpoging

W. deed eind vorig jaar een zelfmoordpoging in zijn cel. Bij terugkomst in zijn cel zou hij een aantal malen hard met zijn hoofd tegen de muur hebben geslagen. Volgens De Telegraaf heeft hij daarna met een scherp voorwerp in zijn polsen en lies gesneden. Het is onduidelijk hoe W. aan een scherp voorwerp kon komen.

