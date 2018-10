Stroomstoring legt deel treinverkeer plat (update 14.00 uur)

Door een stroomstoring rijden momenteel geen treinen tussen het Hoofdstation in Groningen en station Europapark. Ook het treinverkeer tussen Groningen en Assen ligt inmiddels stil.

Arriva zetten bussen in tussen Groningen en Europapark. Vandaar kunnen reizigers alsnog op de trein richting Bad Nieuweschans en Veendam.

NS laat inmiddels stopbussen rijden tussen Groningen, Haren en Assen. De verwachting is dat de storing rond 14.45 uur is verholpen.

Graafwerkzaamheden

De oorzaak van de storing is een kapotte kabel bij de Zuiderweg in Hoogkerk, meldt spoorbeheerder ProRail. Die kabel is kapotgetrokken tijdens graafwerkzaamheden.

De kapotgegraven kabel. Foto: Prorail



De kabel heeft te maken met de stroomtoevoer voor de seinen. Daardoor is er - opmerkelijk genoeg - aan de zuidkant van de stad Groningen momenteel geen treinverkeer mogelijk.