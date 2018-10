Treinen komen langzaam weer op gang; stroomstoring voorbij (update 14.40 uur)

Het treinverkeer tussen het hoofdstation in Groningen en station Europapark komt langzaam weer op gang. De stroomstoring is voorbij.

Reizigers moeten nog wel rekening houden met vertraging. De verwachting is dat de treinen rond drie uur weer volgens het boekje rijden.

Doordat ProRail bij graafwerkzaamheden een kabel kapot had getrokken, reden er vrijdagmiddag enkele uren geen treinen tussen het hoofdstation en het Europapark. Arriva zette bussen in tussen beide stations. Vanaf het Europapark konden reizigers verder richting Bad Nieuweschans en Veendam. De NS zette stopbussen in naar Haren en Assen.

De kapotgegraven kabel. Foto: Prorail