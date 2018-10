Koeman kiest Hateboer en Zoet voor 'burenruzies'

Hans Hateboer (Atalanta Bergamo) en Jeroen Zoet (PSV) zitten bij de definitieve selectie van het Nederlands Elftal. De verdediger uit Beerta en de keeper uit Veendam maken kans op speeltijd tegen Duitsland en België.

De wedstrijd tegen de oosterburen wordt op zaterdag 13 oktober in Amsterdam gespeeld in het kader van de Nations Cup. Drie dagen later volgt een oefenwedstrijd tegen onze zuiderburen in Brussel.

Padt mist

FC Groningen-keeper Sergio Padt zit er voor het eerst in ruim een jaar tijd niet bij.

Of het niet selecteren van Padt te maken heeft met het recente treinincident is niet bekend. Er is wel contact geweest tussen Koeman en de keeper.

