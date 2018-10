Deel dit artikel:













Vandalen trekken grote replica De Ploeg uit lijst Toen het schilderij er nog hing (Foto: Henk de Vink)

Onbekende vandalen in Winsum hebben een replica van een schilderij van De Ploeg vernield. Het doek is vrijdag in de buurt weer gevonden door een voorbijganger.

Het gaat om een grote versie van 'De rode boerderij' van Jan Altink uit 1924. De replica stond aan de Braaksterlaan vanwege het wandelevenement Tocht om de Noord, waarvoor overal in onze provincie replica's zijn neergezet van schilderijen van De Ploeg. Wrange bijsmaak Henk de Vink van Promotie Winsum werd vrijdagochtend ingelicht met de mededeling dat het 'schilderij' terecht is. 'Aan de ene kant goed nieuws, maar wel met een wrange bijsmaak. Nee, we gaan hem niet meer terughangen. Ze hingen er voor de wandeltocht.' Lees ook: - Wandelen door een levensgroot schilderij: 'Fantastisch voor de deelnemers'

