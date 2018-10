Tweede helft oktober minder Arriva-treinen door werk aan dubbel spoor

Vanwege werkzaamheden aan het spoor rijden er een halve maand geen treinen tussen Groningen en Leeuwarden, Delfzijl en Roodeschool/Eemshaven. Dat is nodig omdat het spoor klaargemaakt moet worden voor de extra sneltrein richting Leeuwarden.

Op de volgende data rijden de treinen niet:

- Dinsdag 16 oktober tot en met zondag 28 oktober geen treinen van Groningen naar Buitenpost.

- Woensdag 17 oktober tot en met zondag 28 oktober geen treinen vanaf Groningen naar Delfzijl en Roodeschool/Eemshaven.

Bussen

Op deze trajecten zet Arriva bussen in. Reizigers moeten inchecken op de Arriva-palen op de treinstations. Het is niet mogelijk om in de bus in te checken.

Naast deze bussen rijdt lijn 65 van Stad naar Zoutkamp tussen 17 en 19 oktober vaker in de spits. Voor studenten uit Friesland rijden er rechtstreekse bussen van Buitenpost naar het Zernike-complex. Zij kunnen overstappen vanaf de trein, die niet verder rijdt dan Buitenpost.

