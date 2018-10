Zeven feitjes over hoe 4 Mijl-lopers het vorig jaar deden

Nog één avondje goed eten en een nachtje goed slapen. Dan kun je zondag, als je bent ingeschreven, met frisse moed of tegenzin vol aan de bak bij de 4Mijl. Om je te motiveren nóg harder te lopen, maakte RTV Noord het volgende overzicht.

Klik hier om de infographic, gemaakt door Sander Schieving, op volledig scherm te kunnen bekijken.

1. Gemiddelde snelheid wedstrijdlopers van afgelopen vijf jaar

Jaar Gem. looptijd Gem. snelheid 2017 25 min. en 58 sec. 14,9 km/h 2016 25 min. en 38 sec. 15,1 km/h 2015 26 min. en 27 sec. 14,6 km/h 2014 27 min. en 49 sec. 13,9 km/h 2013 27 min. en 45 sec. 13,9 km/h

2. Snelste en langzaamste loper

De snelste loper vorig jaar was Victor Chumo, in 17.31, dat is ruim 22 km/h. Volgens de statistieken deed de langzaamste deelnemer er 1 uur, 46 minuten en 21 seconden over. Gemiddelde snelheid: 3,6 km/h. Deze deelnemer heeft vermoedelijk een tijdje stilgestaan.

3. Tijden en snelheden van recreanten & jeugd

De recreanten liepen de 4Mijl vorig jaar in gemiddeld 38 minuten en 29 seconden (38.29). Dat is een gemiddelde snelheid van nét iets meer dan 10 kilometer per uur (km/h). De jeugd was vorig jaar nét iets sneller. De gemiddelde looptijd was 38.15; ook iets meer dan 10 km/h.

4. Man/vrouw-verhouding

Qua man/vrouwverhouding was de verdeling vorig jaar als volgt:

- Wedstrijd: 79 procent man, 21 procent vrouw.

- Recreanten: 53 procent man, 47 procent vrouw.

- Jeugd: 58 procent jongen, 42 procent meisje.

5. Te overbruggen hoogteverschillen

De langste en hoogste klim moet worden gemaakt vanaf de gracht bij de Hereweg richting Bakker Bart aan het einde van de Herestraat. Op deze klim gaat men 8 meter de hoogte in. Over het hele parcours moeten de sporters 18 meter klimmen, en 15 meter dalen.

6. Verschil tussen eerste en tweede helft parcours

Vorig jaar deed men gemiddeld sneller over de eerste helft van de 4 Mijl, dan de tweede helft.

De wedstrijdlopers liepen de eerste helft gemiddeld 36 seconden sneller dan de tweede helft. Bij de recreanten was dit verschil 22 seconden. De jeugd verdeelde de krachten nóg beter. Het tweede deel werd gemiddeld maar 6 seconden langzamer gelopen dan de eerste helft.

7. Symmetrische race

Van alle deelnemers zijn het er 112 die de eerste helft exáct even snel hebben gelopen als de tweede helft van het parcours: 57 mannen en 55 vrouwen. De snelste van deze groep deed over beide parcourhelften 12 minuten en 17 seconden. Eindtijd: 24 minuten en 34 seconden.

In een aantal jaren zijn er wedstrijdlopers die volgens de eindtijden meer dan een uur over de 4 Mijl gedaan hebben. Om ieder jaar goed te kunnen vergelijken hebben we we voor de berekening van het gemiddelde de wedstrijdlopers die er langer over deden dan een uur niet meegenomen in de berekening, omdat die het gemiddelde sterk kunnen bepalen.