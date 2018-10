Deel dit artikel:













Buijs verwacht hectisch avondje in het 'bekende Den Haag' Danny Buijs als speler van ADO en nu als trainer van de FC (Foto: JK Beeld)

Het is een ploeg waar Danny Buijs veel herinneringen aan heeft: ADO Den Haag. Hij speelde er van 2009 tot 2011 en had altijd een goede klik met het publiek in de Hofstad.

Zaterdag gaat hij er als trainer met onze FC op bezoek. 'Ik ken bij de club nog veel mensen en het is wat dat betreft wel een speciale wedstrijd voor me', erkent Buijs. 'Doe even rustig aan' Volgens de oefenmeester is ADO een 'volwassen ploeg' en wacht er een hectische avond. Topscorer Abdenasser El Khayati kent hij nog van Kozakken Boys, waar Buijs hem trainde. Lachend vertelt Buijs dat er nog contact is geweest: 'Ik heb hem gevraagd zaterdag even rustig aan te doen.' Opstelling Bij de FC is Mimoun Mahi terug bij selectie, maar zal niet in de basis starten. Ahmad Mendes Moreira, zondag tegen FC Utrecht nog goed voor zijn eerste treffer, speelt wel vanaf het begin. Hetzelfde geldt voor Mike te Wierik.

Dat betekent dat Deyovaisio Zeefuik bij zijn terugkeer na een schorsing niet in basis zal starten. Doan in de spits Buijs zal verder waarschijnlijk spelen met Ajdin Rustic, Tom van de Looi en Uriel Antuna.Ludovit Reis begint op de bank. In de spits gaat de FC met Ritsu Doan op zoek naar doelpunten. De positie achter de Japanner wordt ingevuld door Django Warmerdam. FC Groningen Live ADO Den Haag - FC Groningen - AZ begint vrijdagavond om 18.30 uur. FC Groningen Live op Radio Noord begint om 18:00 uur. Stefan Bleeker is de commentator. Presentator Oetse Eilander en analist Wim Masker verzorgen de voor- en nabeschouwing vanuit de studio.