Eindelijk naar het toilet in de Mariakerk in Krewerd

De Mariakerk in Krewerd is na een opknapbeurt officieel heropend. Het pronkstuk: een fonkelnieuw toilet. 'Want we hadden in deze kerk dus helemaal niks', zegt Riet van Eijden van de Plaatselijke Commissie van Krewerd.

'Hiervoor moesten mensen die op bezoek kwamen naar een dixi als die er stond, of aan dorpsbewoners vragen of ze naar de wc mochten. Nu hebben we er zelf een; wat willen we nog meer?'

Het toilet is niet het enige nieuwe. De entree van de kerk uit 1280 is vernieuwd en aan de linkerkant is een keukentje gekomen. Het toilet zit aan de rechterkant.

Veel werk

'Dit is een heel heuglijke dag', zegt Riet Wessels van de commissie. 'Nu is het klaar, na al het werk dat we er aan gehad hebben. Het was ook veel werken 's avonds op kantoor, om de subsidies aan te vragen. Koffie en thee zetten voor de bouwvakkers ook, toen die bezig waren.'

Kosten: 50.000 euro

De opknapbeurt kostte 50.000 euro, waarvan het dorp zelf 5.000 euro moest ophoesten. 'Een hoop geld voor een klein dorpje als Krewerd, met 88 inwoners.'

Een ander commissielid, Gilles Scholte, staat tevreden in de kerk. 'We drinken er eentje op. Al zullen het waarschijnlijk wel twee worden.'

