Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Zuidertoren op Schier komend voorjaar weer spierwit (als de weergoden meewerken) De groen uitgeslagen Zuidertoren krijgt een poetsbeurt (Foto: Henk Binnendijk - Groningen in Beeld)

In het voorjaar is hij weer brandschoon en spierwit: de Zuidertoren op Schiermonnikoog. Door jaren van verwaarloosd onderhoud is de toren groen uitgeslagen.

Het was de bedoeling dat de restauratie na afgelopen zomer al zou beginnen, maar de onderhandelingen met betrokken instanties duurden langer dan verwacht. Hopen op warm weer Of het werk in maart daadwerklijk doorgaat, hangt af van het weer. De renovatie kan namelijk alleen doorgaan bij een temperatuur van boven de 12 graden. Omdat het in maart van dit jaar nog 12 graden vroor, zou de poetsbeurt dus wat vertraging kunnen oplopen. Ander gezicht Als het werk erop zit, zal de toren er in elk geval iets anders uitzien dan voorheen. Zo wordt de grote schotel aan de voorkant van de toren verwijderd. In de toren zelf moet een kleine expositieruimte komen. En ook de omgeving gaat erop vooruit. Er komt een schelpenpad naar de toren, twee banken, een informatiebord en een nieuwe toegangsdeur. De opknapbeurt begint op 1 maart en duurt zo'n zes weken. Lees ook: - Oude watertoren Schiermonnikoog weer in handen eilanders