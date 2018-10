Mozaïekbank vertelt verhaal van school die gaat verdwijnen

Een bank die het verhaal vertelt van de verdwijnende scholengemeenschap Ubbo Emmius in Veendam. Deze 'verhalenbank' is vrijdag onthuld.

Het is een chaise longue van mozaïek. Op de bank staat de geschiedenis afgebeeld van de school die in 1921 is gebouwd. Volgend jaar verdwijnt de school en kunnen de leerlingen overstappen naar scholengemeenschap Winkler Prins.

Sport- en leerpark

'We zijn blij dat er een bank is die ons verhaal blijft vertellen', zegt Anja Wesseling van Ubbo Emmius. 'De bank staat nu voor de school, maar gaat straks naar het nieuwe leer- en sportpark aan de Langeleegte.'

Daar komen nog negen verhalenbanken te staan. Zo krijgt de verdwenen voetbalclub in Veendam ook een verhalenbank.

Samen gemaakt

De Ubbo Emmius-bank is ontworpen door Bureau Het Wilde Oosten in Winschoten en tot stand gekomen in samenwerking met leerlingen, ouders en medewerkers van Ubbo Emmius. Zij hebben ideeën aangedragen en van de leerlingen zijn tekeningen in de bank verwerkt.

De verhalenbank is betaald van subsidies en donaties van allerlei instellingen.