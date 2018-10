Pé Daalemmer en Rooie Rinus presenteren hun eigen documentaire met een knipoog

Begin volgende maand verschijnt hij: een bijzondere jubileumbox van Pé Daalemmer en Rooie Rinus. Daarin onder meer de opnieuw opgenomen eerste plaat Op verziede in Waskemeer. Onderdeel van de box is ook de langverwachte documentaire Pé en Rinus, the Movie.

Documentaire met een knipoog

Thuis bij Peter de Haan (Pé Daalemmer) in Zuidhorn bekijken beide zangers de laatste versie van de documentaire. Pé & Rinus, the Movie is een zogenoemde 'mockumentary', een documentaire met een knipoog.

'Het is eigenlijk uit de hand gelopen', vertelt Frank den Hollander (Rooie Rinus). 'Het is een beetje geworden als die documentaire over Spinal Tap waarbij het achter de schermen allemaal een beetje wringt tussen de artiesten. Ook in die van ons. Het lijkt alsof het allemaal niet goed is tussen Pé en Rinus.'

Grondlegger van de hiphop

In de film komt onder meer een zogenaamde oud-technicus aan het woord, gespeeld door Erik Harteveld, die vertelt hoe de eerste hits tot stand kwamen en dat hij de grondlegger is geweest van de hiphop. Ook een aantal fans van het eerste uur komt in de film aan bod.

'Er zit een man in, een jongeman destijds, een havo-scholier,' begint Pé. 'Die heeft zijn eindexamen gehaald door voor de klas ons lied De Plattelandsvrouwen als gedicht voor te dragen.'

Debuutplaat Op verziede in Waskemeer

De documentaire is verder gelardeerd met beelden van het optreden dat Pé & Rinus samen met begeleidingsband De Containers vorig jaar gaven in het Grand Theatre in Groningen. Het was toen op de kop af 35 jaar geleden dat hun debuutplaat verscheen, met hits als Carnaval in t Noorden en Baukelien

Tijdens dat concert speelden ze die plaat integraal na. Opnames van dat optreden zijn in de jubileumbox ook terug te vinden op een cd en een klassieke lp.



De box wordt op zaterdag 3 november gepresenteerd in DOT in Groningen.

