Staatsbosbeheer roept hulp publiek in bij bestrijding waterteunisbloem

Staatsbosbeheer roept de hulp in van het publiek bij de bestrijding van de waterteunisbloem. Die plant dreigt het leven in het Dannemeer in natuurgebied 't Roegwold te verstikken.

'Razendsnel'

De waterteunisbloem dook kort geleden op in het natuurgebied, maar zorgt nu al voor problemen. 'De plant groeit razendsnel', zegt boswachter Annet de Jong. 'Wel twintig tot dertig centimeter per dag, en onder optimale omstandigheden misschien wel veertig centimeter'.

Exoot

Het plantje is een exoot, een plant die hier niet van nature voorkomt. 'Misschien had iemand hem in de vijver staan of is hij met een vogel of machine meegekomen', zegt De Jong.

Minder zuurstof

Doordat de waterteunisbloem zo snel groeit, vormt hij drijvende matten op het water. Die verdringen het andere leven. Doordat het licht wordt weggenomen, komt er minder zuurstof in het water en ook het rotten van de plant vermindert de waterkwaliteit.

Hulp

'We kunnen de plant alleen goed bestrijden als we hulp krijgen', zegt De Jong. 'Alleen met mensen van Staatsbosbeheer lukt het niet.

Winnen

Staatsbosbeheer is daarom op zoek naar vrijwilligers die aanstaande dinsdag vanaf 13:00 uur willen meehelpen de planten op te ruimen. 'We moeten nu doorzetten, anders kunnen we niet winnen', zegt De Jong. Belangstellenden kunnen zich melden via a.jong@staatsbosbeheer.nl