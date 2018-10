Werk-/winkelproject in Leek: 'Hier kan iedereen meedoen'

'Een werk-/winkelproject voor iedereen die op zijn of haar eigen wijze wil meedoen in de samenleving.' Dat is de vrijdag geopende Mekkertil in Leek.

Het project is een initiatief van de Stichting Keroazie die sinds 2015 een woonvorm heeft in Leek. De Mekkertil is bedoeld als dagbesteding.

Zijn wie je bent

'Niet iedereen kan meedoen in onze maatschappij', vertelt Anniek Braspenning van Stichting Keroazie. 'Maar in de Mekkertil kan iedereen meedoen en mag je zijn wie je bent. Je kunt hier komen voor alleen een kop koffie, maar ook om structuur te krijgen in je leven of zelfs als opstapje naar een 'normale' baan.'

Vrijwilligers

In de Mekkertil is plaats voor deelnemers en vrijwilligers. 'Er is natuurlijk altijd professionele begeleiding aanwezig', zegt Braspenning, 'maar we hebben ook vrijwilligers nodig om onze deelnemers te begeleiden'.

De Mekkertil is voor deelnemers open van dinsdag tot en met vrijdag. Het winkelend publiek kan er op zaterdag terecht. In de Mekkertil zit onder meer een lunchcafé en er worden producten verkocht die in bijvoorbeeld de eigen kaarsenmakerij, de houtwerkplaats en de breikeuken worden gemaakt.