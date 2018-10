'Uitzonderlijke voorrang' voor aanleg spoorbomen bij overweg Scheemda

Normaal duurt het twee tot drie jaar om een spoorovergang te voorzien van spoorbomen, maar de aanleg hiervan bij de Vogelzangsterweg in Scheemda krijgt 'uitzonderlijke voorrang' van ProRail.

Eind volgend jaar moet de (nu nog onbewaakte) overgang bewaakt worden met spoorbomen, bellen en lichten. 'Onze keuze heeft te maken met het aantal dodelijke ongevallen', zegt een woordvoerder van ProRail. De afgelopen tien jaar waren er drie aanrijdingen waarbij een persoon om het leven kwam.

Eerst komt er een hek

Om de veiligheid op korte termijn te verbeteren, wordt er binnen een paar weken een hek geplaatst bij de overgang. Dat hek moet voorkomen dat autoverkeer nog langer gebruik maakt van de overgang.

Dat hek wordt volgens de gemeente Oldambt 'hufterproof' gemaakt. Er is namelijk sprake van veel vandalisme in de omgeving van de spoorwegovergang.

Zorgen om vandalisme

Het vandalisme is ook een zorg voor boeren die gebruikmaken van de overgang. 'Het gebouwtje van het waterschap wordt vaak bespoten met graffiti', zegt een boerin.

De gemeente Oldambt vertelt dat boeren al eerder een hek hebben geplaatst, maar dat dat snel vernield werd. 'Dat kan ook gebeuren door mensen die het er niet mee eens zijn dat ze niet meer van de overweg gebruik mogen maken.'

'Niet van de bouwmarkt'

Dus wordt het hek hufterproof. 'Zodat het niet zomaar kapot kan worden gemaakt', zegt een woordvoerder van de gemeente. Woordvoerder Aldert Baas van ProRail geeft aan dat het hek 'inderdaad niet van de bouwmarkt komt'.

De beste spoorwegovergang is een opgeheven overgang Aldert Baas - ProRail

Draagvlak groot

ProRail wil de komende jaren in totaal 127 onbeveiligde overwegen die publiek toegankelijk zijn beveiligen. Het draagvlak ervoor is groot in Scheemda, zegt woordvoerder Baas.

Het liefst had hij de overgang opgeheven. 'De beste spoorwegovergang is een opgeheven overgang.'

Niet opheffen

Maar de overgang opheffen, dat gaat er bij de vijf boeren die er gebruik van maken niet in. Die zijn blij dat ze er nog gewoon overheen kunnen, 'want de overgang opheffen werkt voor ons niet zo makkelijk. Dit is de beste oplossing.'

Lees ook:

- Hek moet auto's weren van onbeveiligde overgang in Scheemda