Nationaal Programma Groningen moet provincie toekomstbestendig maken

'Dit gaat over perspectief voor Groningen. Maar dit is niet het moment waarop iedereen gerustgesteld wordt over de schade aan z'n huis.' Dat zei commissaris van de Koning René Paas vrijdagmiddag tijdens de presentatie van het Nationaal Programma Groningen in Den Haag.

'Dit is ook niet waar mensen langverwachte zekerheid krijgen over veiligheid van hun huis.'

Vanuit het programma vloeit 1,15 miljard euro die door het kabinet beschikbaar gesteld wordt naar onze provincie. Het geld moet er voor zorgen dat Groningen leefbaar blijft als de gaswinning is afgebouwd. Onze provincie krijgt een prominente rol op het gebied van energietransitie en duurzaamheid.

'Er zullen ongetwijfeld discussies komen of dat genoeg is', zegt Paas. 'Het plan is niet af, maar we zijn vastbesloten er iets goeds van te maken', benadrukt hij.

Waaraan wordt het geld besteed?

De 1,15 miljard wordt besteed aan onder meer wijkvernieuwing, duurzaamheid en het versterken van de leefbaarheid, de economie en de arbeidsmarkt in Groningen. Er zijn acht ministeries betrokken, de provincie Groningen en de tien aardbevingsgemeenten.

'De aardbevingen hebben een enorm stempel gedrukt, dat vertrouwen gaan we vandaag niet fixen', stelt minister Eric Wiebes.

'Dit programma komt er omdat de nationale en regionale ambities overeen komen. We kunnen samen onze doelen halen', aldus de bewindsman. 'Het is van groot belang dat Groningen de energieprovincie van Nederland blijft. Dat is de toekomst die Groningen zich wenst en die het Rijk niet kan missen.'

Investeren in de toekomst

Paas: 'Wij zien dit als een startkapitaal. Het is een mogelijkheid om aan de slag te gaan met elkaar. De overheid investeert in toekomst.'

Volgens gedeputeerde Fleur Gräper is de noodzaak om in Groningen te investeren urgenter geworden, nadat eind maart het besluit werd genomen de gaswinning af te bouwen naar nul.

'De problemen van de gaswinning komen bovenop de problemen die er al zijn, zoals de krimp', stelt Gräper.

'We hebben afgesproken dat we hier samen onze schouders onder zetten', benadrukt Wiebes. 'Het stikt van de ideeën in Groningen en het Rijk, nu moeten we projecten gaan vullen.'

Ideeën van inwoners

Via de website van Nationaal Programma Groningen kunnen mensen ideeën indienen, die bijdragen aan de toekomst van Groningen.

In de komende maanden zullen de overheden samen met burgers, bedrijven en organisaties in de regio met concrete projecten verder invulling geven aan het toekomstperspectief voor Groningen. Het bedrag van 1,15 miljard euro wordt daarbij aangevuld met cofinanciering vanuit andere publieke en private middelen.

Paas: 'We hebben elkaar nodig bij schadeherstel en versterking en voor het maken van perspectief voor Nederland en Groningen.'

Gedeputeerde Eikenaar afwezig

Opvallende afwezige in Den Haag was gedeputeerde Eelco Eikenaar. Hij liet eerder deze week weten de bijeenkomst aan zich voorbij te laten gaan omdat hij past voor 'een goednieuwsshow'.

