Dit weekend in Groningen: André Kuipers komt met de helikopter langs

Volgens Harma Boer wordt het qua weer een prima weekend voor de nazomer. En er is gelukkig dit weekend ook genoeg te doen. Kiek moar!

André Kuipers per helikopter op Zpannend Zernike

In het kader van het Weekend van de Wetenschap wordt zaterdag en zondag Zpannend Zernike Groningen georganiseerd. Twee dagen vol experimenten, lezingen en de mogelijkheid om binnen te kijken. Astronaut André Kuipers komt zaterdag ook per helikopter langs, om 16:00 uur in het Academiegebouw in het centrum. Meer info op de site.

Musselkanaal On Wheels

Ben jij een liefhebber van alles wat met wielen te maken heeft? Dan zit je zondag van 11:00 tot 17:00 uur in Musselkanaal goed bij Musselkanaal on Wheels in de Marktstraat. De mooiste voertuigen zijn te bewonderen en mocht je daar genoeg van hebben... is er altijd nog de winkelweek waar genoeg te doen is. Er is geen entree overigens.

Wereldrecordpoging Stoepkrijten in Zuidhorn

Het grootste stoepkrijtkunstwerk ter wereld maken, dat is zaterdag de bedoeling in Zuidhorn tijdens het Kom in Zuidhornfeest. Van 11:00 tot 14:00 worden alle kinderen uitgenodigd om mee te werken op het Rode Plein. Eigen stoepkrijt meebrengen is handig, maar er worden ook setjes uitgedeeld. De rest van de dag is er nog sport, spel, braderie en veel muziek.

De kruistocht voor de glimlach van een kind

Wandelen voor het goede doel, dat kan zaterdag van het Friese Lemmer naar de stad Groningen. De tocht van 70 kilometer wordt georganiseerd om het Beatrix Kinderziekenhuis in Groningen te steunen. Je kunt jezelf laten sponsoren of een donatie geven. En aanmoedigen wordt natuurlijk gewaardeerd. Meer informatie op de facebookpagina.

Hulpmolenaar worden

Zelf graan dorsen en onder begeleiding malen. Kinderen vanaf 6 jaar kunnen zaterdag hulpmolenaar worden bij de molen in Ten Boer. Het wordt georganiseerd door het Groninger Landschap van 13:00 tot 17:00 uur bij molen De Widde Meuln aan de Boltweg. Gaat alles goed, dan krijgen de kinderen een certificaat mee naar huis.

Veel plezier dit weekend!