Alleen een aow-uitkering, dus daarom nog elke ochtend een krantenwijk

Je bent 86 jaar. Tijd om van je oude dag te genieten, zou je zeggen. Maar dat geldt niet voor Jacob de Graaf uit Sappemeer. Hij loopt nog elke ochtend een krantenwijk om de eindjes aan elkaar te knopen...

In dit artikel zetten we de leukste en belangrijkste fragmenten uit Noord Vandaag op een rij. Noord Vandaag wordt elke doordeweekse dag uitgezonden vanaf 18.00 uur op TV Noord.

Krasse krantenloper

Voor de 86-jarige Jacob de Graaf uit Sappemeer rinkelt de wekker elke ochtend om 5 uur. Hij bezorgt noodgedwongen kranten, omdat zijn aow-uitkering niet toereikend is. Mede daarom eet hij alleen op zondag vlees. Ronald Niemeijer nam hem daarom op deze Nationale Ouderendag mee naar de slager...

Meer dan miljard voor Groningen

Groningen een nieuwe toekomst geven. Dat is het doel van het Nationaal Programma Groningen, waarvoor vanmiddag in Den Haag het startschot is gegeven. Het kabinet trekt er liefst 1,15 miljard euro voor uit. Het Groninger Gasberaad is niet overtuigd, die noemt de toezeggingen 'boterzacht'.

Opletten aan de pomp

De meeste autobezitters weten blindelings wat er in hun tank moet. Maar daar komt volgende week verandering in. Benzine en diesel maken plaats voor E- en B-nummers. En dat is best verwarrend, voor klanten én pomphouders...

Moedige wandelaars

Run with Courage. Dat is de naam van een wandeling vanaf Zuidlaren naar het stadion van FC Groningen. Doel is om geld in te zamelen voor borstkankeronderzoek. Ronald Niemeijer liep een stukje met initiatiefneemster Hanneke Gibcus mee...

Gouden pot in Krewerd

De Mariakerk in Krewerd werd onlangs voor 50.000 euro opgeknapt. Vandaag was de heropening. Niet het orgel, de bankjes of de kunstwerken kregen een opfrisbeurt. Nee, de kerk uit 1280 heeft vanaf nu een toilet!

Bekijk Noord Vandaag hierboven of via Uitzending Gemist.