Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Tegenvaller rond versterking: hotel Spoorzicht blijft open (Foto: RTV Noord)

'Ik voel me niet meer baas in eigen huis', zegt een teleurgestelde Cees de Vries van hotel Spoorzicht in Loppersum. Het bedrijf blijft volgend jaar open, omdat de versterking vertraging oploopt.

Geschreven door Martin Drent

Verslaggever

Het hotel zou vanaf april één jaar lang dichtgaan voor ingrijpende versterkingsmaatregelen. De Vries stuit hierbij nu op verzet van verschillende welstandsorganisaties. Het monumentale gebouw aan de voorkant stamt uit 1887 en staat in de beschermde dorpskom. Daarom worden aanpassingen getoetst door onder meer adviesorganisatie Libau en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Plannen aanpassen Volgens deze instanties zijn de beoogde veranderingen te ingrijpend en moeten de plannen waarschijnlijk aangepast worden. De Vries: 'Ik had gehoopt dat we afgelopen voorjaar een heel eind waren, toen we er met de NAM uit waren. Maar nu begint het gedonder pas. Iedereen die zijn plasje hierover wil doen, doet dit zeer uitgebreid. Ik voel me niet meer baas in eigen huis.'

Terug naar de tekentafel De hotelier greep de versterking ook aan om andere delen van het hotel en saunacomplex te vernieuwen. Die plannen moeten eerst weer terug naar de tekentafel. De Vries hoopt nu begin 2020 te kunnen starten met de versterking, maar daarover is nog allerminst zekerheid. Als de werkzaamheden beginnen, gaat het complex tijdelijk dicht. Lees ook: - Hotel Spoorzicht gaat een jaar dicht om versterkt te worden