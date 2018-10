GHHC moet punten aan nieuwe koploper SCHC laten

De hockeysters van GHHC hebben vrijdagavond de thuiswedstrijd tegen SCHC met 2-0 verloren en blijven daardoor hekkensluiter in de hoofdklasse. De gasten uit Bilthoven pakten door deze zege de koppositie.

Degradatiekraker

Aanstaande zondag staat voor de ploeg van coach Julian Steen de degradatiekraker tegen Huizen op het programma. Beide ploegen in de staart van de competitie haalden tot nu toe één punt.

Geen kansen

De Groningse vrouwen kwamen degelijk voor de dag tegen SCHC, maar wisten in de eerste helft geen kansen af te dwingen. Toen topscorer Ginella Zerbo namens de bezoekers al in de zevende minuut de 1-0 op het scorebord zette leek het een zware avond te worden voor de thuisploeg.

SCHC sterker

Dit viel alleszins mee. SCHC was duidelijk de sterkere ploeg zonder zelf erg goed te spelen. De hoop op een puntje moest GHHC vier minuten na de pauze laten varen toen Xan de Waard met een tip-in na een strafcorner de score namens de gasten verdubbelde.

Overeind

Verdedigend bleven de Groningse vrouwen goed overeind. Noor Hakker kreeg na een fout in de defensie van de ploeg uit Bilthoven nog vrije doortocht naar keepster Maddie Hinch, maar verprutste haar kans. Ook een strafcorner was niet aan de thuisploeg besteed.

Realistisch hockey

'In dit soort duels tegen de topploegen moeten wij pragmatisch, realistisch hockey spelen', verklaarde coach Steen na afloop. 'Ik ben tevreden over de manier waarop we vanavond verdedigd hebben. Aanvallend moeten we scherper zijn en de spaarzame kansen die we krijgen afmaken.'

Uit tegen Huizen

GHHC heeft één punt uit zeven wedstrijden. De uitwedstrijd tegen Huizen begint zondag om 12:45.

