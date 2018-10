Straks live: Groningen start met Doan in de spits; Kuipers vervangt Meijers bij ADO

Na de uiteindelijk verdiende 1-1 tegen FC Utrecht hoopt FC Groningen op een vervolg van het goede gevoel tegen ADO Den Haag. Ook de Hagenezen pakten in de vorige competitieronde een punt. Op bezoek bij SC Heerenveen werd het tevens 1-1.

NAC verliest

Het duel tussen ADO Den Haag en FC Groningen begint om 18.30 uur. Door de nederlaag van NAC gisteravond bij FC Utrecht is de ploeg van coach Danny Buijs er alles aan gelegen om de tweede uitwedstrijd van dit seizoen te winnen. Bij een zege kan het gat met de Bredanaars groeien tot vier punten.

Rust

Groningen heeft in alle rust toe kunnen werken na deze wedstrijd. Door de bevrijdende gelijkmaker van Mendes Moreira tegen de ploeg uit de Domstad verdween de druk voor de Groningers enigszins. De spelers kregen van het thuispubliek na afloop van dit duel applaus voor de getoonde inzet.

Goede mix ervaring en jeugd

ADO Den Haag bezet op dit moment de elfde plaats in de eredivisie met acht punten en twee zeges achter hun naam. In het team van coach Alfons Groenendijk is vooral stylist Abdenasser El Khayati een levensgevaarlijke speler. Met routiniers als Immers, Necid, Beugelsdijk en Kanon staat er een team dat een goede mix heeft van ervaring en jeugd.

Liveblog

Weet FC Groningen de tweede uitzege van dit seizoen te behalen in Den Haag of blijven de punten in de Hofstad? Volg het duel via onderstaand liveblog:

De opstellingen:

FC Groningen:

Padt; Te Wierik, Chabot, Memisevic, Handwerker; Van de Looi, Hrustic, Warmerdam; Antuna, Doan, Moreira.

ADO Den Haag:

Groothuizen; Troupée, Beugelsdijk, Kanon, Kuipers; Immers, Malone, El Khayati; Becker, Necid, Hooi.

Scheidsrechter: Allard Lindhout

#adogro