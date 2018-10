Deel dit artikel:













Meerdere scooters in brand op Hoofdstation Groningen (Foto: Patrick Wind/112 Groningen) (Foto: Patrick Wind/112 Groningen)

Op het Hoofdstation in Groningen zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag meerdere scooters in vlammen opgegaan.

De brandweer kreeg net voor half twee een melding van de brand. Toen de brandweer arriveerde, stonden de scooters al in lichterlaaie. Het vuur was snel onder controle. Hoe de brand is ontstaan, is niet duidelijk.