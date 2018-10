Deel dit artikel:













Schuur met hooi vat vlam (Foto: Gerrie de Groot)

Aan de Hoofdweg in Midwolda woedde zaterdagochtend vroeg brand in een schuur. In het gebouwtje lag hooi opgeslagen.

Door nog onbekende oorzaak vatte de hooi vlam. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij de brand is waarschijnlijk asbest vrijgekomen.